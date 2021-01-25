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Врач рассказал о преимуществах появления реакции на прививку от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Если после прививки от коронавируса организм выдает какую-либо реакцию на препарат, это, скорее всего, значит, что иммунитет к инфекции будет сильнее. Об этом заявил заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в понедельник, 25 января.
— Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный, — цитирует врача РИА Новости.
Николай Малышев напомнил, что разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» говорят о длительности иммунитета около двух лет.
Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.
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Коронавирус , Николай Малышев , РИА Новости
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