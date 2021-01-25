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Стопкоронавирус.рф

Страх признали одной из причин заражения COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Страх признали одной из причин заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с радио Sputnik заявил, что панический страх перед коронавирусом может спровоцировать реальные проблемы со здоровьем.
Эксперт подчеркнул: эмоциональное и психическое состояние человека нередко отражается и на физиологии:

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии".

Чтобы избавиться от страха и обезопасить себя, Салынцев порекомендовал сделать прививку от коронавируса. Во-первых, он защитит от COVID-19, а, во-вторых, снизит уровень тревожности. Таким образом, будет устранено негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.
Вдобавок к этому, медик призвал россиян не верить слухам о коронавирусе и стараться получать информацию только из достоверных источников:

"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне после ковида рассказали о панических атаках.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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