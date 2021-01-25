Страх признали одной из причин заражения COVID-19 

Психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с радио Sputnik заявил, что панический страх перед коронавирусом может спровоцировать реальные проблемы со здоровьем.

Эксперт подчеркнул: эмоциональное и психическое состояние человека нередко отражается и на физиологии:

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии".

Чтобы избавиться от страха и обезопасить себя, Салынцев порекомендовал сделать прививку от коронавируса. Во-первых, он защитит от COVID-19, а, во-вторых, снизит уровень тревожности. Таким образом, будет устранено негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.

Вдобавок к этому, медик призвал россиян не верить слухам о коронавирусе и стараться получать информацию только из достоверных источников: