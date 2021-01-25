Роспотребнадзор показал первое фото британского штамма 

Центр «Вектор» сфотографировал британский штамм коронавируса. Фото опубликовано на сайте ведомства.

Изображение получено с помощью микроскопа в рамках изучения нового варианта вируса. Ученые исследуют «его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных».

В ведомстве подчеркнули, что разработанные ПЦР-тесты способны отличить вариантный вирус от немутантных форм. Также, по информации Роспотребнадзора, новые мутации COVID-19 не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

О появлении нового британского штамма коронавируса стало известно в декабре 2020 года. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.