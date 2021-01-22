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Стопкоронавирус.рф

Названы последствия несоблюдения срока между прививками от коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Каким должен быть интервал между вакцинами от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с разницей по времени до трех недель. Последствия несоблюдения сроков при вводе второго компонента вакцины назвал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии изданию «360».
По его словам, такой интервал позволяет сформировать оптимальный иммунитет. Однако отклонения в сроках введения второго компонента вакцины некритичны.

«Если окажется четыре или пять недель, то это не так уж страшно. Два месяца — это много. Но это все равно даст защиту», — объяснил вирусолог.

При этом Альтштейн добавил, что выработка антител зависит от индивидуальных особенностей человека. Так, некоторые люди могут получить крепкий иммунитет к патогену даже при увеличенном перерыве между этапами.

«Но в среднем считается — от двух до четырех недель должен быть интервал. Это касается любой вакцины», — заключил он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней. Также он сообщил, что переболевшие COVID-19 россияне могут не делать вакцину от коронавируса на протяжении девяти месяцев.
Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.
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Комментарии 7
Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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