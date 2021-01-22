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Врачи предупредили о необычных последствиях COVID-19 для кожи 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Розовый лишай: врачи предупредили о последствиях COVID-19 для кожи
Фото: Neil Hall / Reuters
У перенесших COVID-19 пациентов часто появляются лишай и сыпь. О необычных последствиях инфекции для кожи предупредил дерматолог Алексей Шапошников в разговоре с URA.RU.
«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — отметил врач.
По его словам, кожные воспаления могут проявляться еще и на фоне общего снижения иммунитета из-за коронавируса.
Дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова признала, что после COVID-19 на коже могут появляться различные высыпания, однако они могут быть никак не связаны с перенесенной инфекцией. «А лишай распространен сам по себе и никак не связан с COVID-19», — добавила она.
Ранее стало известно, что переболевшие коронавирусом россияне сталкивались и с такими необычными последствиями болезни, как головокружение, боли в спине и непереносимость алкоголя.
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Коронавирус , Алексей Шапошников , РИА Ura.ru
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