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Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 12 45 минут назад
Свежий воздух снимает риск заражения коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить риск заражения коронавирусом в беседе с радио Sputnik.
Специалист отметил, что люди, заболевшие COVID-19, больше всего страдают от проблем с легкими. Коронавирусная инфекция поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни оказывает влияние качество воздуха, которым дышит человек.
Болибок подчеркнул, что течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом. При этом грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям.
Врач призвал россиян постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха — хорошо проветривать, тщательно убирать квартиру и очищать комнаты от пыли.

«Прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — сказал специалист.

Ранее Болибок раскрыл опасность длительного течения коронавируса. По его словам, такая форма болезни описана у людей с ослабленной иммунной системой. Как рассказал специалист, проявление хронической коронавирусной инфекции связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. «Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — пояснил он.
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Комментарии 1
Коронавирус , Владимир Болибок , ИА Sputnik
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