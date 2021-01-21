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Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции 

РИА Новости 1 час назад
Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com
Ученые Боннского университета предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.
Специалисты провели анализ работы иммунных генов 95 добровольцев, среди которых были как здоровые, так и больные COVID-19 пациенты. Ученым удалось выделить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме.
Эти пять групп удалось выделить по состоянию генов у клеток нейтрофилов. Эти клетки принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания патогена в организм человека. Согласно исследованию, при заражении коронавирусом нейтрофилы работают пятью разными способами.
Ученые также выяснили, что активность генов у нейтрофилов при взаимодействии с SARS-CoV-2 отличается от той активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе.
Однако исследователи допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, чем можно определить по нейтрофилам, что и предстоит выяснить.
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