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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, что после COVID тяжело восстановить кишечник 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Врач рассказал, что после COVID тяжело восстановить кишечник
Фото: Lenta.ru
После коронавируса труднее всего получается восстановить работу кишечника, а не обоняние или режим сна. Об этом рассказал врач-ревматолог Павел Евдокименко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Эта проблема самая сложная. В большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. Могут быть аллергические реакции. Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше», — сказал Евдокименко.

Способствовать восстановлению организма могут продукты пчеловодства, витамины группы B, малина с минимальным количеством сахара и калина, добавил врач.
Кроме того, Евдокименко раскрыл фактор, из-за которого больной COVID-19 может чувствовать себя наиболее разбитым. По его словам, это связано с физическим переутомлением, недосыпом и стрессами.
Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, что для восстановления легких после COVID-19 важно правильно и разнообразно питаться, но не сидеть на диетах, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Он добавил, что также необходимо выполнять специальную гимнастику, которая способствует укреплению и легких, и иммунитета.
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Коронавирус , Павел Евдокименко
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