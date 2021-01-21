ОАЭ одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Министерство здравоохранения ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", — отметили в фонде.
Сейчас в стране продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби.
Ранее "Рамблер" сообщал, как долго работают разные российские вакцины.