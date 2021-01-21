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ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» 

Даня Виттиг 52 минуты назад
ОАЭ одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", — отметили в фонде.

Сейчас в стране продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби.
Ранее "Рамблер" сообщал, как долго работают разные российские вакцины.
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