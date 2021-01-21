Инфекционист назвал сроки защиты после разных вакцин 

Существующие вакцины от коронавируса дают разный срок защиты. Их в разговоре с «Говорит Москва» назвал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков

По его словам, самый длительный и сильный иммунитет развивается после «Спутника V». При этом у вакцины есть неприятные побочные явления, такие как недомогание, мышечные боли, повышение температуры, боль в месте укола.

«ЭпиВакКорона» считается более очищенной и содержит меньше нагрузочного белка. Она легче переносится, но дает менее продолжительный эффект. «Если от "Спутника V" иммунитет будет один-два года, то от "ЭпиВакКороны" где-то на полгода-год», — сказал Тимаков.

Он отметил, все отечественные вакцины защищают от известных штаммов коронавируса, но если инфекция будет серьезно мутировать, то эффективнее использовать «КовиВак» от Центра имени Чумакова. По длительности защиты она занимает второе место. «Это старая известная технология производства прививок, когда берется цельный вирус. Он инактивируется, расщепляется, но все его кусочки присутствуют в вакцине, и иммунитет вырабатывается на все компоненты вируса», — уточнил иммунолог.