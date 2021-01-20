Российскую вакцину можно будет хранить при +8 градусах вместо -18 

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" проверили на устойчивость к температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Оказалось, что препарат не теряет своих качеств. Об этом сообщает "Медуза".
Исследования провел Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с одним из российских производителей вакцин. Собеседник издания рассказал, что в регистрационное удостоверение препарата будут внесены изменения в связи с новыми условиями хранения. На данный момент документы утверждают в Министерстве здравоохранения.
"Это тот же препарат, тот же состав, просто расширен температурный режим хранения", — сообщил "Медузе" источник, близкий к разработчикам вакцины.
Однако при плюсовых температурах вакцина сможет храниться два месяца вместо шести.
На данный момент в регистрационном удостоверении вакцины "Спутник V" требуется хранение препарата при -18 градусах Цельсия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Матвиенко заявила, что прививка не будет давать дополнительных прав.