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Стопкоронавирус.рф

Российскую вакцину можно будет хранить при +8 градусах вместо -18 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" проверили на устойчивость к температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Оказалось, что препарат не теряет своих качеств. Об этом сообщает "Медуза".
Исследования провел Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с одним из российских производителей вакцин. Собеседник издания рассказал, что в регистрационное удостоверение препарата будут внесены изменения в связи с новыми условиями хранения. На данный момент документы утверждают в Министерстве здравоохранения.

"Это тот же препарат, тот же состав, просто расширен температурный режим хранения", — сообщил "Медузе" источник, близкий к разработчикам вакцины.

Однако при плюсовых температурах вакцина сможет храниться два месяца вместо шести.
На данный момент в регистрационном удостоверении вакцины "Спутник V" требуется хранение препарата при -18 градусах Цельсия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Матвиенко заявила, что прививка не будет давать дополнительных прав.
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Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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