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21 152 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
21 152 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
21 152 новых случая коронавируса выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 290 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровело 3 027 316 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Китае возник новый эпицентр пандемии COVID-19.
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