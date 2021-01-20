21 152 новых случая коронавируса выявлено в России 

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21 152 новых случая коронавируса выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 290 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровело 3 027 316 человек.