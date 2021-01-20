Член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз в беседе с РИА Новости объяснил, почему не стоит носить респираторы с клапанами. По словам эксперта, респираторы необходимы медицинским работникам, но они не предназначены для использования в общественных местах.

Не так давно таблоид Bild сообщил, что власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. Данное требование уже ввели в Баварии, и вскоре оно может распространиться по всей стране.

"Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой",

— подчеркнул собеседник агентства.

Эксперт отметил, что респираторы, как правило, используются в реанимационных отделениях при работе, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, либо интубации больных COVID-19:

"Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования".

По словам Кайымпаза, в общественных местах достаточно использования обычных масок.