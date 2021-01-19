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Врач рассказал, как нельзя заразиться коронавирусом 

News.ru 5 часов назад
Академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих рассказал, каким образом не получится заразиться коронавирусом. По словам медика, это заболевание не передаётся половым путём.

Вирус, геном не обнаруживается в сперме. И вирус не передаётся, очевидно, во время полового контакта, — сказал Сухих.

Выступая на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, специалист отметил, что вирус также не передаётся при производстве программ вспомогательных репродуктивных технологий. Таким образом, заразиться коронавирусом во время ЭКО-процедур или других практически невозможно.
Исключение составляет контакт со специалистом, который проводит процедуру и сам является носителем заболевания, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета описали семь проявлений «лёгкого» COVID-19, а также выявили биомаркеры крови, которые позволили контролировать лечение.
До этого учёные из японского Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить ситуацию с попаданием патогенов на кожу человека. Исследование показало, что коронавирус нового типа сохраняет активность на поверхности кожного покрова в пять раз дольше, чем вирус гриппа.
Учёные оценивали стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешивая их со слизью из верхних дыхательных путей или с культуральной средой. Выяснилось, что оба патогена теряли активность на коже быстрее, чем на стали, пластике или стекле. Коронавирус в среднем выживал на протяжении 9,04 часа, вирус гриппа — 1,82 часа.
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Коронавирус , Видео , РАН , РИА Новости
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