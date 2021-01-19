Диетолог посоветовал перед вакцинацией от COVID-19 есть белок

Перед вакцинацией от коронавируса следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамин D, заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

"Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела — это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке — это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было",

— сказал Тутельян журналистам.

После вакцинации, по словам Тутельяна, следует обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим для выполнения целого ряда функций.

"Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов",

— отметил Тутельян.