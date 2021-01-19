В Китае возник новый эпицентр пандемии коронавируса 

На севере-востоке Китая возник новый эпицентр пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 106 случаев заражения коронавируса. 43 из них было выявлено в северо-восточной провинции Цзилинь, ставшей новым очагом заболеваемости в Китае. Еще 35 заболевших COVID-19 было обнаружено в провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от первой волны пандемии.

Ранее сообщалось , что на фоне роста заражений коронавирусом власти КНР возобновили возведение временных больниц для людей с коронавирусом. В частности, в городе Наньгун провинции Хэбэй за пять дней было построено медицинское учреждение соответствующего профиля на 1,5 тысячи палат.