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Ученые нашли способ экономить вакцину от COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Ученые экономят вакцину от COVID-19 с помощью миллилитровых шприцов
Фото: РИА Новости
Ученые из Бразилии нашли способ делать прививки от коронавирусной инфекции с максимальной экономией вакцины. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что сейчас после каждой прививки в отходы попадает в среднем от 40 до 560 микролитров вакцины. Специалистами была рассмотрена ситуация, когда препарат хранят во флаконах, которые рассчитаны на пять инъекций. Для извлечения и ввода дозы объемом 0,3 миллилитра учеными использовались шприцы, объемы которых составляли один и три миллилитра в сочетании с инъекционными иглами разного типа.
У любого шприца есть так называемый мертвый объем, в котором всегда остается немного вводимого препарата. Ученые отметили, что сокращение этого объема поможет уменьшить потери вакцины.
В ходе исследования выяснилось, что самыми экономными являются шприцы, объем которых один миллилитр. Отмечается, что их следует использовать вместе с иглами типа 23G. Такие шприцы обеспечивают самый высокий процент забора препарата из флакона. Они набирают из емкости с сывороткой шесть доз вместо пяти. Экономия вакцины в этом случае составляет от 20 до 40 процентов.
Также исследователями было предложено использовать особый метод введения вакцины, при котором препарат полностью выводится из шприца. Для этого следует провести всасывание необходимой дозы сыворотки, а со стороны поршня необходимо заполнить небольшое пространство 0,1-0,2 миллилитра воздуха, которым будет выталкиваться остающуюся в игле и шприце вакцина. Это позволит использовать один флакон не на пять, а сразу на семь доз.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna.
Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.
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Коронавирус , Pfizer
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