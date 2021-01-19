ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина не гарантирует полного истребления вируса SARS-CoV-2. По мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, коронавирус может превратиться в обычную сезонную простуду.
«Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы»,
— заявила Вуйнович в интервью «Российской газете».
Эксперт отметила, что пока коронавирус слабо изучен и как он поведет себя в будущем, пока не ясно.