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ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса 

Свободная пресса и ещё 9 18 минут назад
ВОЗ: вакцина не гарантирует полного уничтожения коронавируса
Фото: Depositphotos
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина не гарантирует полного истребления вируса SARS-CoV-2. По мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, коронавирус может превратиться в обычную сезонную простуду.

«Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы»,

— заявила Вуйнович в интервью «Российской газете».
Эксперт отметила, что пока коронавирус слабо изучен и как он поведет себя в будущем, пока не ясно.
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Коронавирус , ВОЗ , "Российская газета"
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