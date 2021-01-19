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Ученые назвали воспаленные глаза признаком COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Ученые назвали воспаленные глаза признаком COVID-19
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Британские ученые из Anglia Ruskin University (ARU) раскрыли способ определить коронавирус по глазам: воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь могут свидетельствовать о COVID-19. Результаты исследования опубликовал British Medical Journal.
Зуд, воспаление и непереносимость света характерны для других заболеваний, например, для конъюнктивита. Однако специалисты пришли к выводу, что дискомфорт в глазах может проявиться на начальной стадии заражения коронавирусом.
Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники, были светобоязнь (18 процентов), боль в глазах (16 процентов) и зуд в глазах (17 процентов). При этом 81 процент сообщил, что у них появились глазные симптомы в течение двух недель после проявления других симптомов COVID-19. У 80 процентов симптомы продолжались менее двух недель.
Отмечается, что светобоязнь может возникнуть не только при воздействии яркого солнечного света, но и от экрана сотового телефона, компьютера и от огня в камине. Ученые выяснили, что дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется также у слепых людей. Причина в том, что в сетчатке расположены чувствительные к свету клетки, которые реагируют на свет, в результате чего у человека возникает чувство жжения или покалывания.
Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ определить, у каких пациентов с COVID-19 высокий риск развития осложнений. Выяснилось, что у пациентов, которые в конечном итоге были помещены в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти, был высок уровень митохондриальной ДНК.
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