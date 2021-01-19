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Подтвержден долгий иммунитет против коронавируса после выздоровления 

Lenta.ru и ещё 4 57 минут назад
Ученые США и Швейцарии подтвердили, что организм людей, переболевших COVID-19, способен бороться против повторного заражения благодаря клеткам, способным запоминать вирус. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Исследователи изучили 87 выздоровевших человек через 1,3 и 6,2 месяца после заражения и определили, что, хотя антитела к SARS-CoV-2 со временем могут исчезать, у них поддерживается определенный уровень специфических B-клеток памяти, распознающих вирус. Эти клетки возобновляют производство антител к коронавирусу в случае повторного проникновения вируса в организм. Кроме того, антитела оказываются устойчивыми к мутациям SARS-CoV-2, что указывает на эволюцию гуморального ответа и поддержание иммунной реакции против мутировавших форм патогена.
Результаты предыдущих исследований показали, что титры нейтрализующих антител IgM и IgG, нацеленных на коронавирусный S-белок, после COVID-19 быстро снижается, что было поводом для беспокойства ученых и специалистов, опасающихся, что вакцины окажутся неэффективными в борьбе с пандемией. Однако теперь появляется все больше данных, что долгосрочный иммунитет поддерживается другими компонентами иммунной системы.
Так, ранее австралийские ученые определили продолжительность иммунитета у людей, переболевших COVID-19. Она составляет минимум восемь месяцев. Это доказывает, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 будут эффективны в течение длительного времени после инъекции.
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Коронавирус , Видео
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