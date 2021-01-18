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Пандемия COVID-19 может вызвать распространение опасного грибка 

Мира Маркина 2 часа назад
Пандемия COVID-19 может вызвать распространение грибка
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавируса может спровоцировать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николая Климко.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге»,

— говорится в сообщении.
По словам специалистов, данный вид грибков сложно поддается лечению. Кроме того, его тяжело диагностировать, поскольку средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250%.
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Коронавирус , газета "Известия"
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