Пандемия COVID-19 может вызвать распространение грибка

Пандемия коронавируса может спровоцировать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николая Климко.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге»,

— говорится в сообщении.

По словам специалистов, данный вид грибков сложно поддается лечению. Кроме того, его тяжело диагностировать, поскольку средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах.