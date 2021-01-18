Малышева дала совет подписчикам после смерти Грачевского 

Елена Малышева в своем Instagram высказалась о смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Телеведущая призвала россиян ответственнее отнестись к здоровью пожилых близких.
Малышева вспомнила, что у Грачевского была меланома, а также ряд других серьезных недугов:
"Но он всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем".
Медик призвала людей, находящихся в высокой группе риска, пройти вакцинацию от коронавируса:
"Группа риска — это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, легких, сердца. Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева назвала главные ошибки людей при обморожении.