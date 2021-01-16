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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 24 092 новых случая коронавируса 

Александра Нечаева 1 час назад
В России выявлено 24 092 новых случая коронавируса
Фото: Depositphotos
24 092 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране выздоровело 27 311 человек, зафиксировано 590 летальных исходов.
По регионам случаи коронавируса распределились так:
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые нашли компонент змеиного яда, блокирующий COVID-19.
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