В России выявлено 24 092 новых случая коронавируса 

24 092 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране выздоровело 27 311 человек, зафиксировано 590 летальных исходов.
По регионам случаи коронавируса распределились так:
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.
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