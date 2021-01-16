В России выявлено 24 092 новых случая коронавируса 

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24 092 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране выздоровело 27 311 человек, зафиксировано 590 летальных исходов.

По регионам случаи коронавируса распределились так:

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.