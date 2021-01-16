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Стопкоронавирус.рф

В России создан тест, выявляющий «британский» штамм коронавируса за час 

Александра Нечаева 2 часа назад
В РФ создан тест, выявляющий «британский» коронавирус за час
Фото: Depositphotos
Новая тест-система, позволяющая выявить коронавирус всего за 1,5 часа была разработана в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора, об этом заявил глава института Василия Акимкина в ходе совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с эпидемиологами.
По словам эксперта, еще в новогодние праздники специалисты института подготовили набор зондов и праймеров и практически опробовали такой тест. Как отмечает Акимкин, «вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой».
14 января был получен реальный ответ на РНК реального вируса. По заявлению экспертов, он позволяет распознавать коронавирус как с британской мутацией, так и без нее. Время детекции составляет от 60 до 90 минут.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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