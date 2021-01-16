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В России спрогнозировали снижение распространения коронавируса 

Lenta.ru 12 минут назад
Эксперт спрогнозировал снижение распространения ковид в РФ в марте
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»
Снижение распространения коронавируса в России ожидается с марта. Такой прогноз дал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев. Об этом сообщает ТАСС.

«В январе-феврале будет еще подъем, естественно, а потом пойдет снижение»,

— сказал Кутырев.
При этом он указал, что вакцинация населения и создание иммунной прослойки станет главным фактором в регулировании этого процесса, что позволит сделать управляемым распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, на ситуацию повлияют природно-климатические и поведенческие факторы, полагает Кутырев.
По мнению главы института, вакцинация от коронавируса должна сработать так же как и от гриппа. Сходство он видит и с сезонным распространением ОРВИ.

«В дальнейшем COVID-19, скорее всего, это наше предположение, но скорее всего, исходя из того, что наблюдаем, это приобретение сезонного характера эпидемических проявлений»,

— заключил Кутырев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 18 января.
Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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