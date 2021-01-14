Частные клиники в России, в том числе те, что расположены в международном медицинском кластере «Сколково», не имеют права использовать вакцину от коронавируса Рfizer. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, передает «Интерфакс» в четверг, 14 января.

Власти уточнили, что это связано с тем, что законодательство России не позволяет ввозить и применять на территории страны не прошедшие государственную регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина . По ее словам, клиника в «Сколково», в которой можно получить вакцину, работает по другим законам, у них отличается законодательная база.

При этом в компании Pfizer также сообщали, что поставки вакцины от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний не предусмотрены. Это возможно только на уровне государственных соглашений.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, еще одна находится на стадии разработки. С 5 декабря стартовала вакцинация россиян, привиться можно препаратом «Спутник V». Еще несколько вакцин против COVID-19 зарегистрировано в других странах. Помимо вакцины Рfizer, в США есть препарат от компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.