Российский вирусолог описал действие вакцины на коронавирус 

Вакцина от коронавируса способствует выработке высокого титра антител, что делает вероятность заражения крайне низкой. А если инфекция и попадает в организм, то с прививкой она быстро проходит.
Так действие вакцины от коронавируса описал вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Вирус зацепился, начал размножаться, но ему очень плохо с вами, если у вас высокий титр антител, если вы вакцинированы. Он быстро сдохнет. Вы никого не успеете заразить», — отметил вирусолог.
Повторное заражение коронавирусом, по мнению Розанова, в большинстве случаев проходит бессимптомно — поэтому о них обычно ничего неизвестно.
«Заражению подвержены, видимо, очень многие, просто мы об этом мало знаем», — предположил он.
Ранее стало известно, что в Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, речь идет о жителях региона в возрасте от 18 до 79 лет.