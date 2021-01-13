Турецкий журналист впечатлился самоотверженностью российских медиков

Корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз, аккредитованный в России, поделился впечатлениями о лечении от коронавируса в российской больнице, заявив, что не ожидал такого внимания и профессионализма от российских врачей.

В эфире CNN Turk Качмаз, много лет работающий в России, рассказал, что почувствовал недомогание и решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. С журналистом сразу же связались сотрудники оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и направили к нему врача. Врач, осмотрев журналиста, вызвал скорую, которая доставила его в Химкинскую областную больницу, где он бесплатно проходил лечение в течение 12 дней.

"Оказалось, что у меня поражение легких составило 45%. Врачи лечили меня по полной программе, безвозмездно, профессионально и добросовестно выполнили свою работу. Но больше всего меня поразило то, что никто ни разу не спросил меня, какой я национальности и гражданин какой страны, есть ли у меня страховка… Самоотверженность российских медиков меня впечатлила, я в большом долгу перед ними", — сказал РИА Новости Качмаз.

Он выразил глубокую благодарность врачам химкинской больницы и всем российским медикам и добавил, что направил благодарственное письмо в МИД РФ