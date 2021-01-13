Врач перечислил безрецептурные препараты, облегчающие течение COVID-19 

Главный врач инфекционного отделения Медцентра Большого Балтимора в Соединенных Штатах Теодор Бейли назвал безрецептурные препараты, облегчающие течение COVID-19.

Первыми в списке Бейли значатся болеутоляющие. Медик пояснил, что такие лекарства работают как противовоспалительные и помогают при различных видах боли, также они могут быть полезны при лихорадке. Однако, как подчеркнул инфекционист, их стоит применять с осторожностью из-за возможного влияния на сердце и печень, пишет портал Yahoo life.

Другой важной группой препаратов при COVID-19 являются жаропонижающие, прежде всего парацетамол. Эксперт обратил внимание, что он действует мягче болеутоляющих средств. Это важно для пациентов, страдающих болезнями сердца и печени.

Бейли рекомендовал держать наготове лекарства от кашля, поскольку это один из симптомов коронавирусной инфекции. Врач уточнил, что необходим препарат, который подавляет кашлевый рефлекс. Подобные лекарства прописывают именно при сухом кашле, который непродуктивен и бывает болезненным.

Последними в списке американского медика оказались витамин C и цинк. Эти вещества помогают поддержать иммунитет, однако не могут повлиять на течение COVID-19, предупредил Бейли.

С начала пандемии в мире выявили около 90 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами нового вируса стали 1,9 миллиона человек. Лидерами по этим двум показателям остаются США, Индия и Бразилия.

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