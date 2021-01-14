Пульмонолог описал особенности «ковидного» кашля 

«Ковидный» кашель очень похож на кашель курильщиков по утрам. Именно привязка во времени поможет отличить одно от другого. Особенности кашля больного коронавирусом в беседе с радио Sputnik описал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Он отметил, что «ковидный» кашель — надсадный и сухой, у человека долго першит в горле. При этом у кашля при коронавирусе есть особые «оттенки», которые может различить лишь специалист.

«Голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно», — сказал врач.

Эксперт добавил, что на основании одного лишь звучания поставить диагноз нельзя, в любом случае требуется провести анализы.