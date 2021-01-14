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Стопкоронавирус.рф

Пульмонолог описал особенности «ковидного» кашля 

Lenta.ru и ещё 12 5 часов назад
Пульмонолог описал особенности «ковидного» кашля
Фото: РИА Новости
«Ковидный» кашель очень похож на кашель курильщиков по утрам. Именно привязка во времени поможет отличить одно от другого. Особенности кашля больного коронавирусом в беседе с радио Sputnik описал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Он отметил, что «ковидный» кашель — надсадный и сухой, у человека долго першит в горле. При этом у кашля при коронавирусе есть особые «оттенки», которые может различить лишь специалист.

«Голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно», — сказал врач.

Эксперт добавил, что на основании одного лишь звучания поставить диагноз нельзя, в любом случае требуется провести анализы.
Эти особенности ранее подтвердил и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Однако он отметил, что «ковидный» кашель скорее можно охарактеризовать как поверхностный, нежели чем как надсадный.
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