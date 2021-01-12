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Врач объяснил появление 18 мутаций коронавируса у россиянки 

Lenta.ru 3 часа назад
Врач объяснил появление 18 мутаций коронавируса у россиянки
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Больше мутаций коронавируса возникает в организме людей, которые страдают от иммунодефицита. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, передает URA.RU.
По словам врача, мутация вируса возникает через определенное количество циклов размножения. Он отметил, что чем меньше в организме иммунных клеток, тем меньше он вырабатывает антител. По мнению Болибока, так и произошло в случае с россиянкой, у которой нашли 18 мутаций коронавируса.

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы — и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот «длинный ковид»»,

— объяснил он.
Речь идет о 47-летней женщине со злокачественной лимфомой, которая заразилась в апреле 2020 года при курсе химиотерапии. Она проболела полгода. У пациентки весной и в конце лета брали мазки, после чего провели их сравнительное исследование. Две из обнаруженных мутаций были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Специалисты уточнили, что один из «норковых» штаммов находили у еще одного пациента с ослабленным иммунитетом.
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Коронавирус , Владимир Болибок , РИА Ura.ru
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