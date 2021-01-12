Как правильно восстановить пораженные легкие после ковид 

Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает легкие, наиболее распространенным клиническим проявлением остается двусторонняя пневмония. Помимо этого вирус поражает желудок, кишечник, почки, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Как правильно восстанавливаться после перенесенной болезни? Разбирались с экспертом.

Что включает в себя физическое восстановление

Статистика заболеваемости COVID-19, увы, по-прежнему остается высокой. За последние сутки в стране выявили 22 851 случай заражения коронавирусом (на момент 10 января, — прим. ред.), общее число инфицированных достигло 3 401 954 человек. Переносят заболевание все по-разному. Если речь о тяжелых проявлениях, то пациенты жалуются на высокую температуру, слабость, одышку, резь в глазах, диарею, исчезновение обоняния, проблемы со сном и колоссальную усталость. По отзывав большинства переболевших, встать с утра с постели в момент болезни казалось подвигом, который не всегда был по силам.

Немало тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Но последний фактор также не гарантирует защиту от поражения легких, которое можно отследить с помощью компьютерной томографии. Собственно, главной задачей становится восстановление легочной ткани после перенесенной болезни. Она способна восстановиться сама, но помощь не будет лишней. Физическое восстановление включает в себя полноценный сон, сбалансированное питание, постепенное наращивание физических нагрузок, стабильное эмоциональное состояние.

Олег Дмитриев врач общей практики семейного медицинского центра в Солнцево

Комментарий специалиста: бывает ли безопасное поражение легких

одышка при умеренной физической нагрузке;

неврологические расстройства в виде потери вкуса и обоняния, которые могут восстановиться через несколько месяцев или вовсе не восстановиться;

психические расстройства, тревожность, страх за свое здоровье. Основным осложнением перенесенной коронавирусной инфекции является стойкий фиброз легких. Он может проявляться следующим образом:

Также нельзя не отметить возможное появление тромбоза. Он проявляется тромбоэмболией легочной артерии, острым инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения.

Есть ли некий безопасный процент поражения легких?

КТ1 — до 25%КТ2 — до 50%

КТ3 — свыше 50% поражения легочной ткани. По результатам компьютерной томографии, степени тяжести поражения коронавирусной пневмонии подразделяют на три категории:

Легкой степенью поражения вирусной пневмонией считается КТ1. Прогноз на выздоровление и восстановление после коронавируса в данном случае наиболее благоприятен.

Напомним, что наиболее информативным методом диагностики коронавирусной инфекции является сдача анализов крови на антитела, выделяющие иммуноглобулин классов G и М. Иммуноглобулин класса G формируется после перенесенного заболевания, иммуноглобулин М — в острый период. Этот анализ можно сдавать вне зависимости от проявления критических симптомов болезни.

Повторное заражение коронавирусной инфекцией также возможно, так как стойкого иммунитета не формируется. Это свидетельствует о том, что штамм вируса постоянно мутирует и меняет свою структуру на клеточном уровне.

Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции заключается прежде всего в занятиях дыхательной гимнастикой. Тут нелишним будет элементарное упражнение в виде сдувания и надувания воздушных шариков.

Реабилитация в домашних условиях: лучшие способы

После перенесенной болезни нужно понять, насколько хорошо происходит вентиляция и газообмен в легких. На помощь придут функциональные тесты легких. Если изменения действительно наблюдаются, значит, в легких могли произойти необратимые изменения, в том числе и фиброз, и тогда уже стоит делать повторное КТ. В зоне риска — курильщики со стажем, люди в возрасте, работники вредных производств, обладатели хронических заболеваний.

Затем необходимо заняться реабилитацией. Если речь о реабилитационных мерах в условиях медучреждений, то часто назначают спелеотерапию. Это процедура, при которой пациент дышит воздухом с аэрозольной взвесью соли и повышенным содержанием отрицательных аэроионов. Благодаря спелеотерапии улучшается функция слизистой бронхов. Сама процедура приятная — отзывы о ней исключительно положительные.

Практически все врачи рекомендуют пациентам дыхательную гимнастику Стрельниковой. Также можно, как уже говорилось выше, надувать воздушные шарики, выдувать мыльные пузыри, практиковать йоговское дыхание, выдыхать через трубочку, опущенную в стакан с водой. Плавание будет замечательной физической нагрузкой, особенно спортивное (с выдохами в воду), но не всем оно по силам. А вот прогулки на свежем воздухе точно могут осилить все — их нужно практиковать каждый день. Старайтесь ходить не меньше часа, по мере восстановления добавляйте элементарные упражнения: боковые наклоны, махи руками, выпады. Специалисты также рекомендуют велотренажер и беговую дорожку, если вы занимаетесь в зале или у вас есть тренажеры дома. И все-таки прогулка в близлежащем парке — это самое доступное и посильное средство восстановления.

Еще один совет — вибрационный массаж, который поможет очистить дыхательные пути от слизи. Выполняется легко: попросите кого-либо из домочадцев похлопать ладошками по спине в течение нескольких минут. Можно также, по возможности, лежать на животе, так как это улучшает вентиляцию базальных отделов легких.

После перенесенной коронавирусной инфекции многие жалуются на проблемы со сном, остаточный кашель, общую тревожность, расстройство аппетита. Кашель может сохраняться до двух месяцев — это нормально. Можно делать ингаляции, например, с минеральной водой, но не стоит добавлять муколитики (еще больше будут провоцировать кашель). В случае возрастания кашля и возвращения одышки стоит обратиться к врачу. Необязательно идти в поликлинику — консультацию сейчас можно получить удаленно.

Что касается питания, то можно увеличить процент белка в меню и сократить быстрые углеводы. Полноценный сон обязателен — приучите себя спать не меньше восьми часов, перед сном откажитесь от пролистывания ленты в соцсетях. Можно попробовать засыпать под негромкую классическую музыку, звуки природы.