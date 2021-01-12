Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Британские ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор
Фото: BRENDAN MCDERMID / Reuters
Ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор. Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.
Согласно данным специалистов, тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть коронавируса, а также отчасти определяют иммунный ответ на заболевание. Ученые считают, что с помощью поддержания полезных видов кишечных бактерий в организме можно будет смягчить симптомы и тяжесть протекания вируса у пациентов.
Они подчеркивают, что, возможно, сохранение у части выздоровевших симптомов даже спустя 80 дней после их первого появления может быть связано именно с дисбалансом микробиома кишечника. По мнению экспертов, он вызывает нарушение иммунитета и приводит к долгосрочным последствиям коронавируса.
Ранее китайские врачи сообщили, что три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью. Согласно информации специалистов, 63 процента пациентов жалуются на утомляемость или мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26 процентов говорят о проблемах со сном, а 23 процента — о тревожности или депрессии.
Видео дня. 7 привычек, которые губят наш позвоночник
Последние новости
В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса Мальта назвала покупателей своих паспортов из России Мальта назвала покупателей своих паспортов из России Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение