Британские ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор

Ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор. Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.

Согласно данным специалистов, тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть коронавируса, а также отчасти определяют иммунный ответ на заболевание. Ученые считают, что с помощью поддержания полезных видов кишечных бактерий в организме можно будет смягчить симптомы и тяжесть протекания вируса у пациентов.

Они подчеркивают, что, возможно, сохранение у части выздоровевших симптомов даже спустя 80 дней после их первого появления может быть связано именно с дисбалансом микробиома кишечника. По мнению экспертов, он вызывает нарушение иммунитета и приводит к долгосрочным последствиям коронавируса.