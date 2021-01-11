Гендиректор ВОЗ оценил опасность японского штамма COVID-19 

Японский штамм COVID-19 пока не сделал вирус более агрессивным. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться его новые варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций.

— На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.