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Собянин объявил о вакцинации новых групп населения от коронавируса 

Lenta.ru 8 часов назад
Собянин объявил о вакцинации новых групп населения от коронавируса
Фото: mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса новых групп населения, среди которых — ученые, управленцы и соцработники из некоммерческих организаций. Об этом он написал в своем блоге в понедельник, 11 января.

«В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей», — отметил Собянин.

По его словам, 13 января будет открыта запись на вакцинацию для москвичей, которые занимаются научными исследованиями и разработками, информационными технологиями, управлением недвижимостью и туристическим бизнесом. Градоначальник отметил, что теперь сделать прививку смогут и сотрудники частных организаций — городские соцработники получили такую возможность еще в декабре.
Кроме того, с четверга, 14 января, в Москве заработают еще 30 прививочных пунктов, добавил Собянин. Их число возрастет до сотни, уточнил он.
5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В первую очередь вакцинацию проходили граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. В настоящее время прививка доступна для работников МФЦ, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, а также сфер культуры, торговли и услуг.
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Коронавирус , Сергей Собянин
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