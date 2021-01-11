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Стопкоронавирус.рф

23 315 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
23 315 новых случаев коронавируса выявлено в России в 85 регионах за последние сутки. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему на Западе верят в российскую вакцину от коронавируса.
Коронавирус , Видео
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