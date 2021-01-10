В РФ впервые с ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся

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В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 22 851. Общее количество инфицированных достигло 3 401 954.

При этом число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тысяч впервые с 18 ноября.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Еврейская автономная область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 401 954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах…", — говорится в отчете оперативного штаба.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в РФ за сутки возросло на 456. Всего в стране от вируса умерли 61 837 пациентов.