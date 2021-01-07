Вирусолог объяснил, когда лучше всего прививаться от COVID

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда наступает идеальный момент для вакцинации.
По его вирусолога, гражданам, которые переболели COVID-19, следует вакцинироваться при снижении количества тел до показателей «серой зоны». Об этом сообщает Ura.ru.
«Тогда болезнь послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — отметил эксперт.
Чепурнов добавил, что количество антител в организме постепенно сокращается и их уровень необходимо проверять каждые полтора месяца.
Он также напомнил, что при высоком уровне антител прививка от COVID-19 может оказаться неэффективной.
Ранее "Рамблер" сообщал, вакцина какой страны получила первое разрешение ВОЗ.