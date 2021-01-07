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Вирусолог назвал идеальный момент для вакцинации от COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Вирусолог объяснил, когда лучше всего прививаться от COVID
Фото: depositphotos.com
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда наступает идеальный момент для вакцинации.
По его вирусолога, гражданам, которые переболели COVID-19, следует вакцинироваться при снижении количества тел до показателей «серой зоны». Об этом сообщает Ura.ru.

«Тогда болезнь послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — отметил эксперт.

Чепурнов добавил, что количество антител в организме постепенно сокращается и их уровень необходимо проверять каждые полтора месяца.
Он также напомнил, что при высоком уровне антител прививка от COVID-19 может оказаться неэффективной.
Ранее "Рамблер" сообщал, вакцина какой страны получила первое разрешение ВОЗ.
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Коронавирус , Александр Чепурнов , ВОЗ , РИА Ura.ru
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