Вирусолог объяснил, когда лучше всего прививаться от COVID

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Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда наступает идеальный момент для вакцинации.

По его вирусолога, гражданам, которые переболели COVID-19, следует вакцинироваться при снижении количества тел до показателей «серой зоны». Об этом сообщает Ura.ru.

«Тогда болезнь послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — отметил эксперт.

Чепурнов добавил, что количество антител в организме постепенно сокращается и их уровень необходимо проверять каждые полтора месяца.

Он также напомнил, что при высоком уровне антител прививка от COVID-19 может оказаться неэффективной.