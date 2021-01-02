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Стопкоронавирус.рф

В России выявлен 26 301 новый случай COVID-19 

Анна Арсеньева 4 часа назад
За последние сутки в России зафиксировали 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. 14,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.
По данным на 2 января, за сутки в стране было зарегистрировано 447 летальных исходов, полностью выздоровело 18 897 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). По другим регионам статистика распределилась следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
За все время пандемии в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса. Зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач нашел пользу для России в пандемии COVID-19.
Коронавирус , Видео
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