В России выявлен 26 301 новый случай COVID-19 

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За последние сутки в России зафиксировали 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. 14,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным на 2 января, за сутки в стране было зарегистрировано 447 летальных исходов, полностью выздоровело 18 897 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). По другим регионам статистика распределилась следующим образом:

Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса. Зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.