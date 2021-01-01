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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы данные по коронавирусу в России на 1 января 

Диана Товсепова 7 часов назад
Опубликованы данные по COVID-19 в РФ на 1 января
Фото: depositphotos.com
Опубликована статистика распространения коронавируса в России на 1 января. Информацию предоставил Оперштаб.
За последние сутки в России зафиксировано 27039 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них 15,1% без симптомов.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
2. Еврейская автономная область 0,4%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 798 человека.
За весь период по России умерло 57 555 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 тыс. 912 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что говорят в ВОЗ о будущем пандемии.
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Коронавирус , ВОЗ
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