Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мужчина ежедневно пил пять литров воды для защиты от COVID-19 и попал в больницу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Мужчина перепил воды от COVID-19 и попал в больницу
Фото: depositphotos.com
Житель английского города Патчуэй попал в больницу из-за того, что ежедневно пил по пять литров воды для защиты от COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.
34-летний Люк Уильямсон (Luke Williamson) узнал во время первого карантина, введенного в Великобритании из-за пандемии, о пользе потребления воды в борьбе с коронавирусом.

«Целую неделю он страдал от слабости, и ему посоветовали пить побольше жидкости, — вспоминает его жена Лаура. — Однажды вечером он поднялся на второй этаж, чтобы принять ванну, после чего я услышала грохот. Он вылез из ванны и упал в обморок».

Лаура вызвала парамедиков и разговаривала с мужем через закрытую дверь ванной комнаты, чтобы тот не терял сознание. По ее словам, бригада спасателей приехала через 45 минут, и последние 20 минут муж не реагировал на ее слова.

«Я так боялась, что уже потеряла его», — говорит Лаура.

Уильямсон провел в отделении интенсивной терапии около трех дней, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе обследования врачи выяснили, что пациент страдал от гипергидратации (водного отравления) — избыточного содержания воды в организме.
Из-за критически низкого уровня натрия в организме у британца случился отек мозга. Пациенту оказали необходимую помощь и отправили его домой. По словам Лауры, муж уже вышел на работу, однако его здоровье не до конца восстановилось.

«Он по-прежнему быстро устает», — отметила она.

Ранее в американском штате Колорадо арестовали мужчину и женщину, которые заставляли сына пить воду в избыточном количестве и погубили его. Причиной смерти стала гипергидратация.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом Путин поздравил россиян с Новым годом Стало известно о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp Стало известно о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение