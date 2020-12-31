Мужчина перепил воды от COVID-19 и попал в больницу

Житель английского города Патчуэй попал в больницу из-за того, что ежедневно пил по пять литров воды для защиты от COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летний Люк Уильямсон (Luke Williamson) узнал во время первого карантина, введенного в Великобритании из-за пандемии, о пользе потребления воды в борьбе с коронавирусом.

«Целую неделю он страдал от слабости, и ему посоветовали пить побольше жидкости, — вспоминает его жена Лаура. — Однажды вечером он поднялся на второй этаж, чтобы принять ванну, после чего я услышала грохот. Он вылез из ванны и упал в обморок».

Лаура вызвала парамедиков и разговаривала с мужем через закрытую дверь ванной комнаты, чтобы тот не терял сознание. По ее словам, бригада спасателей приехала через 45 минут, и последние 20 минут муж не реагировал на ее слова.

«Я так боялась, что уже потеряла его», — говорит Лаура.

Уильямсон провел в отделении интенсивной терапии около трех дней, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе обследования врачи выяснили, что пациент страдал от гипергидратации (водного отравления) — избыточного содержания воды в организме.

Из-за критически низкого уровня натрия в организме у британца случился отек мозга. Пациенту оказали необходимую помощь и отправили его домой. По словам Лауры, муж уже вышел на работу, однако его здоровье не до конца восстановилось.

«Он по-прежнему быстро устает», — отметила она.

Ранее в американском штате Колорадо арестовали мужчину и женщину, которые заставляли сына пить воду в избыточном количестве и погубили его. Причиной смерти стала гипергидратация.