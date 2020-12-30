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Медик из «красной зоны» разрыдалась из-за умирающих пациентов 

Мира Маркина 1 час назад
Медик из «красной зоны» разрыдалась из-за умирающих
Фото: depositphotos.com
Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, разместила в TikTok эмоциональное видео. Медик призвала людей "перестать быть беспечными" в условиях пандемии COVID-19.
Со слезами на глазах девушка рассказала, насколько перегружен персонал ее больницы:

"У нас нет аппаратов ИВЛ для пациентов. У нас нет седативных препаратов. Пациенты умирают как мухи".

Чукланцев подчеркнула, что врачи и медсестры находятся "на пределе своих возможностей": у них не хватает ресурсов, медики не успевают интубировать больных, поскольку на каждого специалиста приходится порядка 40% пациентов.

"Это похоже на зону боевых действий, и мы просим о помощи, но помощь не приходит",

— заявила американка.
С момента публикации видео набрало около полутора миллионов просмотров.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ВОЗ рассказали о мутации коронавируса.
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