Медик из «красной зоны» разрыдалась из-за умирающих

Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, разместила в TikTok эмоциональное видео. Медик призвала людей "перестать быть беспечными" в условиях пандемии COVID-19.
Со слезами на глазах девушка рассказала, насколько перегружен персонал ее больницы:
"У нас нет аппаратов ИВЛ для пациентов. У нас нет седативных препаратов. Пациенты умирают как мухи".
Чукланцев подчеркнула, что врачи и медсестры находятся "на пределе своих возможностей": у них не хватает ресурсов, медики не успевают интубировать больных, поскольку на каждого специалиста приходится порядка 40% пациентов.
"Это похоже на зону боевых действий, и мы просим о помощи, но помощь не приходит",
— заявила американка.
С момента публикации видео набрало около полутора миллионов просмотров.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ВОЗ рассказали о мутации коронавируса.