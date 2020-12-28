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Врач объяснил, кому нужно пить антибиотики при коронавирусе 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Мясников объяснил, кому нужно пить антибиотики при COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Врач Александр Мясников заявил, что пациент может болеть коронавирусной инфекцией в двух вариантах: как острое респираторное заболевание, и ему не нужна госпитализация, или как атипичная пневмония.

«Антибиотики на вирус не действуют, но в тяжелый случаях врачи могут увидеть у пациента присоединение вторичной бактериальной инфекции. Так бывает, потому что у человека снижен иммунитет после приема лекарств. Там врачи в больницах уже подсоединяют антибиотики. При амбулаторном течении они не нужны»,

— пояснил врач.
Мясников отметил, что больному коронавирусом важно принимать антивирусные препараты.

«Совсем недавно я получил подтверждение, вышло несколько американских исследований, которые связывают дефицит интерферонов первого типа с более тяжелой формой ковида. Те, у кого есть антитела к интерферонам, болеют ковидом тяжелее»,

— отметил Мясников.
Видео опубликовано на YouTube.
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Коронавирус , Александр Мясников
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