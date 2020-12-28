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Рекомендован способ избежать заражения коронавирусом 

Lenta.ru 31 минуту назад
Ученые рекомендуют увлажнитель воздуха против COVID-19
Фото: Lenta.ru
Ученые рекомендуют использовать увлажнители воздуха, чтобы избежать высокого риска заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в помещении. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам Линси Марр (Linsey Marr) из политехнического университета Вирджинии, необходимо поддерживать влажность на уровне выше 40 процентов, но ниже 60 в зимние месяцы. В этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем при сухом воздухе.
Исследователь аэрозолей Аджит Ахлават (Ajit Ahlawat) и его коллеги показали, что вероятность передачи коронавируса воздушным путем в засушливых местах выше, чем во влажных. Это связано с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению дольше. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген.
Более высокие температуры также могут препятствовать распространению вируса через поверхности, хотя такой тип передачи встречается редко. Кроме того, ученые не советуют поддерживать чрезмерную влажность, так как она может способствовать росту плесени, вызывающую астму и аллергические реакции.
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