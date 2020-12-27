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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Роспотребнадзор: в России нет «британского» штамма
Фото: depositphotos.com
Британский штамм коронавируса в настоящий момент в России отсутствует. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — сказал он.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главное отличие нового штамма коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре, заключается в его большей заразности, поэтому методы защиты от инфицирования будут аналогичны тем, что приняты для профилактики обычного COVID-19.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от британского штамма коронавируса. По его словам, новая мутация затрагивает только небольшую точку на поверхности белка вируса.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Виктор Зуев , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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