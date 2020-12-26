Глава ВОЗ считает, что мир ждут другие эпидемии 

"Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, — сказал глава ВОЗ. — За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову". Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, "вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик",