Глава ВОЗ считает, что мир ждут другие эпидемии 

Пандемия коронавируса 2020 года не станет последней. Так считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт уверен, что мировому сообществу необходимо подготовить системы охраны здоровья и ждать новых чрезвычайных ситуаций.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью",
— заявил он.
"Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, — сказал глава ВОЗ. — За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову". Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, "вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик",
— заключил Гебрейесус.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые заявили о способности коронавируса распространяться по вентиляции.