Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Эпидемиолог разъяснил правила ношения масок на улице 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Эпидемиолог разъяснил правила ношения масок на улице
Фото: РИА Новости
Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна",

— сказал Горелов.
Он отметил, что ношение маски сейчас остается правилом номер один в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. О чем предупреждает шум в ушах
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение