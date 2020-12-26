Эпидемиолог разъяснил правила ношения масок на улице 

Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна",
— сказал Горелов.
Он отметил, что ношение маски сейчас остается правилом номер один в борьбе с коронавирусом.
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