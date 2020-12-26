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В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом на уличных мероприятиях 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Эксперты оценили риск заражения ковид на уличных мероприятиях
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил риск заражения коронавирусом на уличных мероприятиях. Он рассказал РИА Новости, что на открытом воздухе риск инфицирования ниже, чем в помещениях.
Однако эпидемиолог напомнил, что на катках и горках все равно следует соблюдать правила профилактики распространения вируса.

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными»,

— объяснил Горелов.
По его словам, все катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей в пунктах проката. Также работники должны регулировать число людей в раздевалках и на самих спортивных сооружениях.
Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али перечислил «Ленте.ру» все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса. По его словам, во время праздников организм человека находится в стрессе, поэтому риски заразиться коронавирусом возрастают. Он предупредил, что иммунитет ослабляет в том числе употребление алкоголя и выход на улицу без куртки или легко одетым.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости , Lenta.ru
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