Эксперты оценили риск заражения ковид на уличных мероприятиях

Однако эпидемиолог напомнил, что на катках и горках все равно следует соблюдать правила профилактики распространения вируса.

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными»,

— объяснил Горелов.

По его словам, все катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей в пунктах проката. Также работники должны регулировать число людей в раздевалках и на самих спортивных сооружениях.