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Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
Фото: Lenta.ru
После вакцинации российским препаратом «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто приобрел иммунитет после болезни. Об этом радио Sputnik рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.
Однако, по его словам, этот показатель не является ключевым, поскольку даже предельно низкий титр антител или их полное отсутствие не означает, что человек может заболеть повторно. «Иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — сказал он.
Бутенко уточнил, что приобретенный естественным способом иммунитет действует по такому же сценарию, что и после вакцинации. Главной его задачей является снижение в обществе «горючего материала» для болезни — людей, восприимчивых к вирусу.
По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. По состоянию на четверг, 24 декабря, в стране выявили 29 935 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране умерли 53 096 пациентов.
В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана, вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Однако он отметил, что вакцинация — важный инструмент в борьбе с пандемией.
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Коронавирус , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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