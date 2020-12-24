В России завершили испытания вакцины на пожилых

Все новости на карте

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр имени Гамалеи.

Специалисты выразили надежду на то, что вакцинация старшей группы населения в России начнется в ближайшие дни.

21 декабря глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.

20 декабря в Минздраве заявили, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.