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В России завершили испытания «Спутника V» на пожилых людях 

Lenta.ru 2 часа назад
В России завершили испытания вакцины на пожилых
Фото: Lenta.ru
Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр имени Гамалеи.
Специалисты выразили надежду на то, что вакцинация старшей группы населения в России начнется в ближайшие дни.
21 декабря глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.
20 декабря в Минздраве заявили, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.
17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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